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الرئيس التركي: على واشنطن الالتزام بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:44 م
الرئيس التركي: على واشنطن الالتزام بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج
أرشيفية
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وكالات
 

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة بشأن منبج السورية، في أقصر وقت ممكن، مشددا على أن بلاده تواصل المباحثات مع أمريكا بهذا الشأن.

 

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في إسطنبول اليوم السبت، "نواصل مباحثتنا مع الأمريكيين بشأن منبج"، مضيفا: "ينبغي على أمريكا الالتزام بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج (شمال شرقي محافظة حلب السورية) في أقصر وقت ممكن".

 

وتابع: "هدفنا خروج تنظيم حزب العمال الكردستاني من منبج بأسرع وقت ممكن".

 

وكانت تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، تقضي بخروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم أنقرة كإرهابيين، من المدينة، كما تقوم القوات التركية والأميركية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف المدينة.

المزيد عن: منبج سوريا تركيا امريكا أردوغان
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