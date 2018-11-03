رابط يلا شوت ELNEENY ضد SALAH البريميرليج يلا شوت مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

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الان تبدء حافلة فريق ليفربول وارسنال في التوجه إلي ملعب الامارات من أجل خوض اللقاء الناري والصعب في الجولة الحادية عشر من الدوري.





نقدم عبر موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الجولة 11 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لايف HD.





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الإمارات يستضيف لقاء ليفربول وارسنال:





يفتح ملعب الإمارات أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وآرسنال في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، وذلك يوم السبت 3 نوفمبر2018 ميلاديًا، الموافق 25 صفر 1440 هجريًا.





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ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم عندما يحل ضيفاً على أرسنال فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت بملعب "الإمارات" معقل أرسنال فى قمة مباريات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". رابط live مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر coolkora|بث مباشر الدوري الانجليزي (البريميرليج) مباراة ليفربول وارسنال

الجارديان تؤكد مشاركة صلاح: كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقى أرسنال وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيتولى قيادة هجوم ليفربول أمام أرسنال، ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الدفع باللاعب المصرى فى مركز "رأس الحربة"، على أن يحظى بمعاونة الثلاثى شاكيرى وساديو مانى وفيرمينو.





سيدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي في الجولة الماضية أمام كارديف سيتي برباعية مقابل هدف، وهذا الانتصار أبقاه على قمة الجدول برصيد 26 نقطة بعد 10 مباريات، حقق من خلالهم ثمانية انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلق أي خسارة، وسيسعى زملاء صلاح لتحقيق الفوز ليستمروا على صدارة جدول ترتيب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.





على الجانب الآخر سيدخل آرسنال المباراة وهو في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وكان الجانرز قد خاضوا 10 مبارياتٍ في الدوري فازوا في سبع، وخسروا في اثنتين وتعادلوا في واحدة مع كريستال بالاس، ويخوض المدفعجية هذه المباراة على أمل مواصلة مسيرة اللاخسارة والبقاء ضمن رباعي الأبطال.

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كانت آخر مباريات الجانرز ضد بلاكبول في دور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية 2018-19، وكان هذا اللقاء عصيباً جداً حيث شهد طرد الشاب جويندوزي، لكن أبناء إيمري نجحوا في تخطي الصعوبات وحقووا انتصاراً صعباً بهدفين لهدف أمن لهم بطاقة ربع النهائي.





لن يختلف الرسم التكتيكي للريدز عن المباريات السابقة منذ بداية الموسم، وسيكون ثلاثي الهجوم ماني، صلاح وفيرمينو جاهزين لموقعة الجانرز، وسيتواجد في وسط الملعب ميلنر وفينالدوم وقد يشركهما فابينيو بدلاً من متوسطي الميدان العائدين من الإصابة.

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التشكيل | 4-3-3





أليسون





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





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الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

يعاني آرسنال من العديد من الإصابات في صفوفه قبل المباراة ضد ليفربول، أهمهم هو المدافع الفرنسي لوران كوسيلني الذي عاد للتدريبات لكن جاهزيته لم تكتمل بعد، ومتوسط الميدان المصري محمد النني المتوقع عودتهما في أواخر نوفمبر، كذلك المدافع اليوناني الشاب كونستانتينوس مافروبانوس، ومتوسط الميدان ماتيو جويندوزي للإيقاف، لكن الخبر السعيد هو أن هيكتور بيرين، ناتشو مونريال وسيد كولاشيناتس سيكونا جاهزين للمباراة.





سيبدأ المدرب أوناي إيمري المباراة بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يواصل الاعتماد على ليختشتاينر في الرواق الأيمن تحسباً لانتكاس الظهير الإسباني، وأن يعود مونريال لمركز الظهير الأيسر بعد تعافيه.





التشكيل | 4-2-3-1





بيرند لينو

ناتشو مونريال - سوكراتيس باباستاثابولوس - شكودران موستافي - ستيفان ليختشتاينر

جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا

بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - هنريك مخيتاريان

أليكساندر لاكازيت