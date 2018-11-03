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ضربة قوية تهدد الأهلي قبل موقعة رادس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:42 م
ضربة قوية تهدد الأهلي قبل موقعة رادس
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الفجر الرياضي
 

 

انتابت الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي المخاوف ، بسبب احتمالية عدم مشاركة أحمد حمودى فى لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، الجمعة المقبل، على ملعب رادس.

 

ويعانى صانع ألعاب الأهلى من كدمة قوية فى الظهر، تعرض لها خلال لقاء الذهاب، الذى أقيم أمس الجمعة، على استاد برج العرب، فى الإسكندرية.

 

ويحسم الطاقم الطبى للأهلى موقف اللاعب، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد خضوعه لبعض الجلسات التأهيلية.

المزيد عن: نجم الفريق كورة رياضة الأهلي
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