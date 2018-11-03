يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة (رابط ناري بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال liverpool vs arsenal..ليفربول وارسنال مباشر..كورة ان لاين kora live) مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال في الجولة 11 من الدور الانجليزي (البريميرليج) بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم السبت 3-11-2018 كورة لايف، حيث يدرك كلوب صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه أمام آرسنال المتوهج بشدة هذا الموسم، إذ سينزل المدرب الألماني بكل ثقله من أجل حسم المواجهة والعودة إلى ليفربول بنقاط المباراة كاملة، وفض الشراكة ولو مؤقتاً مع المتصدر مانشستر سيتي.

وسيحاول كلوب في مباراة الغد النجاح في ثالث أقوى اختبار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ فاز قبل أسابيع على توتنهام العنيد 2-1، ثم تعادل مع "الأزرق السماوي" من دون أهداف في مباراة طغى عليها التحفظ الدفاعي.

ويمتلك المدرب الألماني عدة أسلحة قادرة على تغيير المباراة في أي لحظة وترجيح كفة "الريدز" في الفوز، فمن جهة، تحسن الخط الخلفي للفريق الإنجليزي كثيراً وأصبح أكثر صلابة مع قدوم الحارس البرازيلي أليسون باكير، ومن جهة أخرى، عادت ماكينة "الريدز" الهجومية للدوران بقوة من جديد بعد استعادة محمد صلاح مستواه المعهود، فضلاً عن مواصلة السينغالي ساديو ماني تألقه الكبير هذا الموسم.