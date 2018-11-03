اخبار ريال مدريد - راموس: لم نشك أبدًا بأنفسنا رغم الإخفاقات

أكد قائد ومدافع فريق ريال مدريد، سيرخيو راموس أنه عندما تعانده الأمور، فعليه الحفاظ على هدوئه، وأن يعمل ويجتهد، حيث كان على فريقه الكفاح لتغيير الوضعية وإسعاد الجماهير وتحقيق نتائج ايجابية.





وقال راموس في تصريحات صحفية بعد الفوز على بلد الوليد بثنائية نظيفة: "لم نشك بأنفسنا بعد انتهاء الشوط الاول، نمتلك العزيمه والكبرياء للنهوض من جديد".





وأضاف: "أنا انفهم مدى امتعاض الجماهير، سمعت صافراتهم واتفهم شعورهم واتحمل المسئولية بذلك".





وواصل: "اهدي هذا الهدف لأخي الذي يعاني من المرض و هو بالمستشفى حالياً".





وأكمل: "لا يمكن لأي هزيمة أن تنال من شيء واحد، وهو أني كل يوم يزداد فخري في تمثيل هذا النادي والدفاع عن هذا الشعار".





واختتم بقوله: "تغيير المدرب لوبيتيجي ليس قرار يمكن المشاركه به، الآن مدربنا هو سولاري، وسنساعده لكي يساعدنا بالمضي قدماً".



