نجم الزمالك يهدد بالرحيل





لوح مصطفى فتحى، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بورقة الرحيل بشكل رسمي عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال عدم قيده فى قائمة الفريق المقرر مشاركتها فى النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرفض السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، قيد مصطفى فتحى فى القائمة، وهو الأمر الذى يرفضه مسئولو النادى، وكذلك اللاعب الذي سيضطر للرحيل عن الفريق حال استبعاده من القائمة.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الجديدة من دور الـ64.