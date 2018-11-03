مؤسس هيئة "شوارع مصرية" يروي قصة نجاحه

كشف محمد خيرت، مؤسس هيئة "شوارع مصرية"، قصة نجاحه، مشيرًا إلى أنه يعيش في أستراليا منذ 10 سنوات وحصل على بكارليوس في الإعلام والسياسة ثم ماجيستير في القانون.





وأضاف، خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، اليوم السبت أن مجلة فوربس اختارته ضمن افضل الشباب تحت سن 30 عاما في مجال الإعلام بسبب إنشاؤه عام 2012 لموقع شوارع مصرية.





وأشار إلى أن هدف الموقع تتناول عدد من القضايا مثل التحرش الجنسي ومساعدة اللاجئين ليشعره بالترحاب والايتام وقضايا الفقر، منوهًا إلى أن الموقع يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.





ووجه حديثه للحضور قائلًا: " استعينوا بمواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا القصص التي تهم".





وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية.



