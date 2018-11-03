HD رابط يلا شوت live شاهد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال

قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة " أوباميانج أكبر تهديد بالنسبة لنا، بسبب سرعته وخطورته أمام المرمى، هو يلعب بشكل رائع للغاية".

وأضاف: "إنه أحد أفضل اللاعبين في الهجمات المرتدة يمكن أن تجده على هذا الكوكب، بسبب توقيت انطلاقه والركض إلى الأمام، وسجله الرائع في مثل هذه الحالات".





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وواصل: "عندما كان في سانت إيتيان قبل أن يأتي إلى بوروسيا دورتموند، كان يلعب كجناح أكثر، وفي دورتموند أيضًا، لكنه يملك قدرات جيدة تمكنه من اللعب في مركز الجناح أو رأس الحربة أو بجانب مُهاجم آخر".

وأنهى: "كل هذا يجعله لاعبًا جيدًا جدًا، سأكون صادقًا، هو شخص لطيف للغاية، ولقد كان من دواعي سروري العمل معه، عندما تعاقدنا معه كنا متحمسين للغاية، لأنه فتى ذكي للغاية".