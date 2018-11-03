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كورة oair| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd| يلا شوت HD

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:35 م
كورة oair| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd| يلا شوت HD
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عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd

يلتقي ليفربول محمد صلاح ضد أرسنال الذى يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة
وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

 مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd

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وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي للمواجهة "حالة صلاح مطمئنة، لا يوجد أي شيء يدعو للقلق حول مشاركته غدًا أمام الجانرز".

وظهر صلاح، في مران الأمس، وهو يرتدي جبيرة على يده اليمنى، أثناء تدريبات الريدز، مما أثار بعض الشكوك حول لحاقه بمباراة آرسنال.

وأضاف كلوب "جوردان هندرسون سيعود لخوض التدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، سيغيب بالتأكيد عن مواجهة الغد، ونفس الحال مع الغيني نابي كيتا".

وتحدث كلوب، عن تغيير طريقة لعب ليفربول بقوله "اللاعبون يجب ألا يفقدوا الإيقاع بتغيير نظام اللعب، لأنه في الحقيقة، لا يوجد فرق كبير، نحن نحاول استغلال قدرات الفريق بشكل أفضل".

ويحتل ليفربول، المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، أما آرسنال يأتي رابعًا برصيد 22 نقطة.

 مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم عندما يحل ضيفاً على أرسنال فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت بملعب "الإمارات" معقل أرسنال فى قمة مباريات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



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