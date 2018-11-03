كورة oair| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الاسطورة .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع hd| يلا شوت HD

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وقال كلوب، في المؤتمر التقديمي للمواجهة "حالة صلاح مطمئنة، لا يوجد أي شيء يدعو للقلق حول مشاركته غدًا أمام الجانرز".

وظهر صلاح، في مران الأمس، وهو يرتدي جبيرة على يده اليمنى، أثناء تدريبات الريدز، مما أثار بعض الشكوك حول لحاقه بمباراة آرسنال.

وأضاف كلوب "جوردان هندرسون سيعود لخوض التدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، سيغيب بالتأكيد عن مواجهة الغد، ونفس الحال مع الغيني نابي كيتا".

وتحدث كلوب، عن تغيير طريقة لعب ليفربول بقوله "اللاعبون يجب ألا يفقدوا الإيقاع بتغيير نظام اللعب، لأنه في الحقيقة، لا يوجد فرق كبير، نحن نحاول استغلال قدرات الفريق بشكل أفضل".

ويحتل ليفربول، المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، أما آرسنال يأتي رابعًا برصيد 22 نقطة.