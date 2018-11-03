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نيوكاسل يعبر برايتون ووست هام يهزم بيرنلي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:35 م
نيوكاسل يعبر برايتون ووست هام يهزم بيرنلي
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الفجر الرياضي
 

حقق وست هام يونايتد الفوز أمام بيرنلي بنتيجة 4-2 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل أرناتوفيتش هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 10 وعادل جودموندسون النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 45 قبل أن يمنح اندرسون الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 68 وأتت الدقيقة 77 ليعادل وود النتيجة لبيرنلي قبل ان يخطف أندرسون الهدف الثالث للمطارق في الدقيقة 84 واختتم تشيشاريتو مسلسل الأهداف لوست هام في الدقيقة 93.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا أمام واتفورد 1-0 بهدف سجله الاسباني البديل بيريز  في الدقيقة 65.




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