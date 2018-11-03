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محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:35 م
محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)
جانب من جولة محافظ المنيا
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سالي رضوان
 
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، شارع الجيش، ولاحظ وجود مخلفات مباني بجانب الشارع من المدخل الجنوبي لمدينة المنصورة.

ووجه المحافظ، للواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد السميع، رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع على نفقة المخالفين، دون تحميل المحافظة أية نفقات، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنيا، أن المواطنين شركاء مع الدولة في الحفاظ على مواردها دون إهدار والتصدي للمخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة في الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن، والحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من الإشغالات، التي تعيق حركة السير، وأننا لن نسمح بارتكاب أبة مخالفات.
محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)
محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)
محافظ الدقهلية: رفع كافة المخلفات والتراكمات على نفقة المخالفين (صور)
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