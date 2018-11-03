يد بنى سويف تفوز على ببا بدورى الدرجة الأولى





نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على نظيره ببا الرياضى وذلك بنتيجة 20 × 19 فى اطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بدورى الدرجة الاولى.





استطاع لاعبي نادي بني سويف والجهاز الفني تحقيق الفوز والتقدم طوال المباراه بفضل الروح المعنوية العالية وتعويض الخسارة بالمباراة أمام ديرمواس .





وادى بنى سويف 4 مباريات حتى الآن فاز بمباراتين أمام امبابة وببا وخسر أمام ديرمواس وبنى مزار .





ويشارك بنى سويف بدورى الدرجة الأولى المؤهل للدورى الممتاز ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة محمود البراوى مديرا فنيا وعصام رجب مدربا بمجموعة تضم أندية ديرمواس الرياضى ومركز شباب ديرمواس وابو قرقاص وامبابة ونادى ببا الرياضى ويتأهل ثلاث فرق بنهاية الموسم للمشاركة بالدورى الممتاز المؤهل لدورى المحترفين .





وتضم قائمة بنى سويف الرياضى اللاعبين احمد حسني ، مصطفي صلاح ، احمد جابر ، محمد عامر ، محمود سيد ، محمود بكري ، عبد العظيم محمد ، علاء فلفل ، احمد عبد الباقي ، محمد عمر ، احمد عبد الهادي ، محمود حامد ، علي فتحي ، محمد سيد ميدو ، سيد عبد الوهاب ، طارق حسبو ، طاهر محمد ، حسام احمد ، احمد حبوسكا ، محمد جمال ، خالد سيد ، محمد نجيب.



