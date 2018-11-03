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بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:32 م
بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT
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يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT، تابع البث المباشر لمباراة أرسنال وليفربول اليوم في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

 بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT                          

جماهير ليفربول كانت تخشي غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد ارسنال المقامة حاليًا علي ملعب "الامارات" حيث أن "صلاح" ظهر وهو يضع جبيرة على مكان الإصابة هذا الأسبوع، لكن كلوب بدد أي مخاوف بشأن مشاركة الدولي المصري، وذلك ما حدث وتواجد اللاعب في تشكيلة الفريق الاساسية.

بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT 

  وأكد كلوب في مؤتمر صحفي سابق للمباراة "محمد صلاح لا يشكو من أي إصابة خطيرة.. مجرد التهاب في الوتر". هذا كل ما في الأمر". 

                                     

تنطلق مباراة أرسنال وليفربول في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 19:30 بتوقيت مصر) وستبث حصرياً على beIN SPORTS HD 2

بث مباشر .. يلا شوت مباراة ليفربول ارسنال Yalla shOOT

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