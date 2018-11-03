يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط كورة لايف مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر live on line – كول كورة liverpool | kooora online مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال كورة ستار يلا شوت كورة لا يف كورة أون لاين ماي كورة، وينطلق اليوم ديربي أرسنال وليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018.

ويستضيف ملعب الإمارات مباراة ليفربول مع أرسنال وذلك مساء اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 8:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة على ملعب الإمارات معقل المدفعجية، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب يلا شوت kora live كورة أون لاين كورة لايف كورة ستار kora star ماي كورة.





وخاض ليفربول في الدوري الانجليزي 10 جولات حيثُ فاز في 10 مباريات وتعادل مباراتين ولم يخسر كما سجل 20 هدفًا بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال على قناة بي إن سبورت بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع ومناسب لجميع السرعات.





وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرلوند، جوميز، فان دايك، روبوتسون.

الوسط: فابينيو، فينالدوم، ملينر.

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني.





حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: لشتينشتاينر، هولدينج، شكودران موستافي، هيكتور بيليرين.

الوسط: جرانيت شاكا، لوكاس توريرا، مسعود أوزيل.

الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، مختاريان.









وتذيع قناة بي إن سبورت 2 الرياضية موقعة ليفربول وأرسنال بمشاركة الفرعون محمد صلاح beIN Sports 2 HD بتعليق رؤوف خليف، ونقدم لكم مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع عبر يوتيوب، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف kora live كورة أون لاين kora online.



