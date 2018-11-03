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تابع الاسطورة HD| مشاهدة مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر 3-11-2018 الدوري الانجليزي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:33 م
تابع الاسطورة HD| مشاهدة مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر 3-11-2018 الدوري الانجليزي
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عيد طارق
 
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موعد مباراة ارسنال وليفربول اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : رؤوف خليف
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية

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