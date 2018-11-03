اتفاق اقتصادي جديد بين السعودية والإمارات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اتفاقها على زيادة كمية الكهرباء التي ستشتريها من مزرعة للطاقة الشمسية يبنيها اتحاد شركات تقوده "أكوا باور" السعودية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت حكومة دبي في بيان، إن طاقة المزرعة ستزيد إلى 950 ميجاوات من 700 ميجاوات نتيجة لزيادة المشتريات من قبل "ديوا".

وأردفت في البيان قائلة إن إجمالي الاستثمارات في المشروع الطموح وصل إلى 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بعد هذا التعديل، وكانت تكلفة المشروع قبل زيادة الطاقة الإنتاجية تقدر بنحو 3.9 مليار دولار.

وأوضحت حكومة دبي أن المشروع سيشمل برجا بطول 260 مترا يستقبل أشعة الشمس، وهو أطول برج من نوعه في العالم.

والمشروع جزء من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى توليد ألف ميجاوات بحلول 2020 وخمسة آلاف ميجاوات بحلول 2030.

وتسعى الحكومة إلى استخدام مزرعة الطاقة الشمسية وموارد أخرى للطاقة من أجل زيادة حصة الطاقة النظيفة في إنتاج دبي من الطاقة لتصل إلى سبعة بالمئة بحلول 2020، و25 بالمئة بحلول 2030، و75 بالمئة بحلول 2050.