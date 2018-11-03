لايف| liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم مباشر| يلا شوت HD مباشر

liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم مباشر





يلتقي ليفربول محمد صلاح ضد أرسنال الذى يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة





وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ويغيب محمد الننى عن أرسنال فى مباراة اليوم بعدما تعرض للإصابة فى تدريبات الفريق الأسبوع الماضى، واعلن النادى غيابه لمدة أسبوعين.

liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم مباشر



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