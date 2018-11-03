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تدريبات تأهيلية لطارق حامد في الزمالك

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:11 م
تدريبات تأهيلية لطارق حامد في الزمالك
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أحمد الهواري
 
أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وكان اللاعب تغيب عن مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق العسكري.
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