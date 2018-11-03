اجتماع عاجل للاتحاد التونسي للرد على أحداث مباراة الأهلي والترجي

سيعقد مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ اجتماعًا طارئًا الليلة لمناقشة ما تعرض له، أمس الجمعة، فريق الترجي الرياضي من ظلم تحكيمي أمام الأهلي في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





كما سيناقش الاجتماع أيضًا العقوبات الصارمة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وهو ما اعتبره الكثيرون استفزازًا مقصودًا من قبل "الكاف" ضد الترجي.





وخسر الترجي أمام الاهلي بنتيجة 3-1 في لقاء ذهاب نهائي دوري الابطال الذي جمع الفريقين على ملعب "برج العرب" أمس.



