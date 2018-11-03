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تشهد الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي صدام مرتقب بين فريقى أرسنال ضد ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري









سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقي ليفربول والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه أرسنال في اسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





على الجانب الأخر يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





على الجانب الأخر سيبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك-هيكتور بيليرين – شكودران-موستافي - سوكراتيس - ناتشو مونريال-تشاكا - لوكاس - مسعود أوزيل - هينريك مخيتاريان.-بيير إيميريك أوباميانغ -ألكسندر لاكازيت.





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2





بث حي HD... رابط شغال live مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD | الفرعون المصري







