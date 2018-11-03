نجم كريستال بالاس: سأحاول التسجيل أمام تشيلسي

أشار ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي، إلى انه أعد لمباراة فريقه ضد تشيلسي، ببطولة الدوري الإنجليزي بنفس الطريقة التي يستعد لها لكل مباراة.





وقال زاها في تصريحات صحفية: "نحن بحاجة إلى لعب المباراة كأي مباراة أخرى ونحن دائماً نلعب بغض النظر عن الخصم الذي نواجهة، بغض النظر عن ما إذا كان يونايتد أو تشيلسي يجب تلعب بالثقة، وتظهر موهبتك".



