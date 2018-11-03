نجم كريستال بالاس: سأحاول التسجيل أمام تشيلسي
السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:00 معمر عبدالعزيز
أشار ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي، إلى انه أعد لمباراة فريقه ضد تشيلسي، ببطولة الدوري الإنجليزي بنفس الطريقة التي يستعد لها لكل مباراة.
وقال زاها في تصريحات صحفية: "نحن بحاجة إلى لعب المباراة كأي مباراة أخرى ونحن دائماً نلعب بغض النظر عن الخصم الذي نواجهة، بغض النظر عن ما إذا كان يونايتد أو تشيلسي يجب تلعب بالثقة، وتظهر موهبتك".
وأضاف زاها بالحديث عن فرصة التسجيل ضد تشيلسي قائلا: "إنه شعور رائع [التسجيل أمام تشيلسي]، لأنه من الواضح في أي مكان تذهب إليه وتكون ضعيفاً أو أيا كان ذلك الشعور رائعاً: يجب توضح للناس أنك أفضل بكثير مما يعتقدون".