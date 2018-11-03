الجبلاية تمنح 100 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية خلال الإسبوع المقبل.





وكان أبوريدة، وعد الجمعية العمومية بصرف المبلغ عقب رفضهم مبلغ 50 ألف جنيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بفندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر.



