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الجبلاية تمنح 100 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:08 م
الجبلاية تمنح 100 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية
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محمد الصو
 

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأندية الجمعية العمومية خلال الإسبوع المقبل.


وكان أبوريدة، وعد الجمعية العمومية بصرف المبلغ عقب رفضهم مبلغ 50 ألف جنيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بفندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر.


ومن المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية، اجتماعه يوم الإثنين المقبل لاعتماد نتيجة الانتخابات التكميلية والتي فاز بها أحمد شوبير على مقعد الرجل، ودينا الرفاعي على مقعد المرأة.

المزيد عن: كورة رياضة الجمعية العمومية اتحاد الكرة
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