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كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر
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كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم

ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما آرسنال بنتائجه الممتازة مؤخراً أصبح في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم

يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.


كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.


كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم
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