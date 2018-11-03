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راحة لخماسي الزمالك من مران اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:06 م
راحة لخماسي الزمالك من مران اليوم
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أحمد الهواري
 
حصل خماسي الزمالك محمد إبراهيم ومحمود دونجا ومصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ومحمود حسن على راحة من تدريب الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

جاء حصول الخماسي على راحة بعد مشاركتهم في مباراة فريق الشباب بالنادي أمام المقاولون العرب التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، احرز اهداف الزمالك محمد ابراهيم هدفين ، ومصطفي فتحي هدف 
وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الفريق الأول محمد إبراهيم ومحمود دونجا ومصطفى فتحي بناء على طلبهم كما شارك محمد محمد عبد السلام ومحمود حسن في المباراة خاصة وانهما ضمن قائمة فريق الشباب بالنادي.

وحرص السويسري جروس المدير الفني للفريق وعدد من لاعبي الفريق الأول على متابعة المباراة، وكان الثلاثي دونجا ومحمد إبرهيم ومصطفى فتحي طلبوا المشاركة في المباراة لاكتساب حساسية المباريات في ظل عدم مشاركتهم بصورة أساسية مع الفريق.
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