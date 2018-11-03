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كورة اون لاين مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر في آخر 190 مباراة أيضاً جمعت بين فريق أرسنال وبين نظيره فريق ليفربول على مستوى جميع البطولات، نجح فريق أرسنال في تسجيل 263 هدفاً في شباك فريق ليفربول، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تسجيل 275 هدفاً في شباك فريق أرسنال بث مباشر ليفربول ضد ارسنال اون لاين.





مشاهدة لايف مباريات اليوم يلا شوت ليفربول وارسنال ويُعتبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هو هداف فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه اللندني، وفي مقابل ذلك يُعتبر السنغالي ساديو ماني هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف لمصلحة فريق الريدز مع العلم بأن الموسم الحالي هو الثاني له مع الفريق.

كورة اون لاين مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر | كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع

ويحتل فريق ليفربول وارسنال بث مباشر في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق أرسنال في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 22 نقطة.





وكان فريق أرسنال ضد ليفربول قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة على مر التاريخ بأكمله، وفي مقابل ذلك كان فريق ليفربول قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة يلا شوت الجديد.