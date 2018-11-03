ريهام خليفة تشارك في أحدث جلسة تصوير لملكة جمال مصر موني هلال

سافرت ريهام خليفة خبيرة تجميل المشاهير ومدونة الموضة مؤخراً إلى دبي، حيث شاركت في أحدث جلسة تصوير لملكة جمال مصر موني هلال التي تستعد لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم المقرر إقامتها بالصين في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 120 متسابقة من دول العالم المختلفة.

وقامت ريهام بعمل الماكياج الخاص لـ"موني" والتي انتهت من جلسة تصوير لأحدى المجلات العالمية، والمقرر أن تطرح الصور قريباً عقب نشر الغلاف الخاص بهذه المجلة ، ويأتي ذلك عقب مشاركة ريهام في أحدث جلسة تصوير للنجمة لطيفة والتي تم التقاطها عن طريق شقيقتها المصورة "نوران خليفة".

وفي سياق متصل تقوم ريهام أثناء تواجدها بدبي بالإشراف على بعض الحملات الإعلانية الضخمة والمقرر ان يتم طرحها علي مواقع السويشال ميديا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ريهام تعد خبيرة تجميل المشاهير كما يطلق عليها في الوسط الفني ، حيث تتعامل مع العديد من النجمات وتربطها صداقات عديدة بهم ومنهن ، لطيفة ومي سليم ودرة وبشرى وساندي، كما تحل كثيراً كضيفة على برامج المرأة لوضع وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة للعناية بالبشرة ، وخاصة أن عدد متابعي ريهام على موقع الصور الشهير "انستجرام" تجاوز 200 ألف متابع.