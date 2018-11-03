مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال hd | كورة شوت اون لاين
السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:05 معيد طارق
مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال hd | كورة شوت اون لاين
في الناحية المقابلة، يبدو إيمري أكثر تركيزا على دراسة الخصوم مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي يمكنها صناعة الفارق، في حال كشفت عن نقاط ضعف لدى المنافس.
ويركّز إيمري على تطبيق لاعبيه لتعليماتها بحذافيرها من أجل إنجاح الخطّة بشكل كامل، وأي إخلال بالمنظومة قد يؤدي إلى انهيار الفريق وعدم قدرته على مجاراة المنافس، تماما كما حدث مع المدرب الإسباني عندما خسر مع سان جيرمان أمام برشلونة 6-1، في دوري أبطال أوروبا.
واحتاج إيمري لبعض الوقت كي يستقر على خطة اللعب 4-2-3-1 في آرسنال، حيث يميل إلى إشراك بيير إيميريك أوباميانج على الجناح الأيسر، مع تثبيت الفرنسي ألكسندر لاكازيت كرأس حربة.
مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال hd | كورة شوت اون لاين
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