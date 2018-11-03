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القبض على فنانة شهيرة وعشيقها بعد تورطهما في جريمة قتل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:00 م
القبض على فنانة شهيرة وعشيقها بعد تورطهما في جريمة قتل
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الفجر الفني
 

ألقت شرطة "باونا" بالعاصمة الهندية نيودلهي ، القبض على عارضة الأزياء وممثلة بوليوود البريطانية "أنجيل جوبتا" وعشيقها "مانجيت" وذلك لتورطهما في جريمة قتل "سونيتا"، زوجة العشيق، وذلك بعد أن أكتشفت علاقة زوجها بالممثلة المشهورة.

 

 

قُتلت "سونيتا" ذات 37 عام، ولديها من الأولاد اثنان ، ابنه تبلغ من العمر 16 عاماً وابن يبلغ من العمر ثماني سنوات، رمياً بثلاث رصاصات في طريقها إلي عملها، حيث كانت تعمل مدرسة بإحدى مدارس المدينة، وتم العثور علي جثتها من قبل أحد المارة.

 

ونقلاً عن صحيفة الديلي ميل قال أحد ضباط التحقيق ، الذي لم يرغب في الكشف عن أسمه ، لصحيفة "هندوستان تايمز" : "لقد راجعنا مذكرات"سونيتا"، التي تضمنت تفاصيل مهمة عن أفعال زوجها، حيث ساعدتنا ابنة الضحية في ذلك الأمر".

 

وقد تجاهلت الشرطة الشكوك حول إن كان الهدف من الحادث هو السرقة، حيث لم تفقد المجني عليها أي شيء من ممتلكاتها، بما في ذلك النقود والهاتف المحمول.

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