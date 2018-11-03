مستشار خامنئي: أمريكا "هزمت" وعليها الانسحاب من غرب آسيا

قال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن الولايات المتحدة مجبرة على الانسحاب من منطقة غرب آسيا.

وأكد صفوي، في كلمة ألقاها اليوم السبت عشية العيد الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، حسبما نقلته وكالة "تسنيم" المحلية، أن الولايات المتحدة استخدمت كل ما لديها من قوة خلال السنوات الـ40 الماضية في مواجهة إيران لكنها "هزمت ومجبرة على الانسحاب من منطقة غرب آسيا".

وصرح مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بأن الأمريكيين "هزموا أمام الشعب الإيراني ولا يمكنهم الانتصار عليه"، وذكر أن وثائق تم الحصول عليها من "وكر التجسس الأمريكي" في الأراضي الإيرانية أظهرت أن الولايات المتحدة كانت تدعم "الزمر الإرهابية" في مواجهة الجمهورية الإسلامية وشجعت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على مهاجمة إيران.

وقال صفوي إن "السجل الأسود للأمريكيين خلال العقود الأربعة الماضية" يشير إلى أنهم مارسوا الضغوط على إيران وأن أمريكا كانت تقف خلف الاغتيالات التي شهدتها البلاد بداية انتصار الثورة الإسلامية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستعيد يوم 4 نوفمبر عرض حزمة كبيرة من العقوبات على القطاعين النفطي والمالي في إيران بسبب برنامجها النووي، حيث ذكرت أن هذه الإجراءات التقييدية ستشمل 700 مؤسسة وشخصية.