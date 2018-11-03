 live7hd يلا كورة مباراة ليفربول وارسنال مباشر | كورة اون لاين مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر 

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ينظر مدرّب ليفربول يورجن كلوب، إلى موقعة فريقه، مساء السبت، أمام آرسنال، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، على أنّها فرصة للثأر من هزيمة لحقت قبل أكثر من عامين، عندما فشل في إحراز لقب الدوري الأوروبي، للمرّة الأولى في تاريخه.

حدث ذلك في مدينة بازل السويسرية، عندما تأهّل ليفربول إلى المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهميّة، ليلاقي خصما متمرسّا في البطولة، وهو إشبيلية، الذي دخل باعتباره حامل اللقب في النسختين السابقين، بقيادة مدرب آرسنال الحالي أوناي إيمري.

نتذكّر كيف كان الفريق الإنجليزي قريبا من الفوز باللقب الأوّل في عهد كلوب، عندما تقدّم أوّلا عبر هدف جميل أحرزه مهاجمه الأساسي حينها دانييل ستوريدج.

لكن الفريق انهار فجأة في شوط المباراة الثاني، ليتلقّى 3 أهداف بدأها الفرنسي كيفن جاميرو، قبل أن يسجّل قائد الفريق حينها "كوكي" هدفين، أهديا إيمري لقبا ثالثا على التوالي، قبل أن ينتقل لتدريب باريس سان جيرمان.

ويحظى كلوب هذه المرّة بأفضلية على إيمري، كونه موجود في إنجلترا منذ فترة، عكس الإسباني، الذي تسلم تدريب آرسنال قبل بداية الموسم الحالي، ومرّ ببداية صعبة، تلقّى على إثرها خسارتين متتاليتين، قبل أن تتحسّن النتائج، ليصبح سجلّه خاليا من الهزائم في آخر 13 مباراة بكل المسابقات.

كلوب.. مدرب العلاقات الوطيدة

بالنسبة لكلوب، فإن نقطة قوّته كمدرّب تكمن في تكوين علاقة قوية مع لاعبيه على الصعيد الفردي، وإشعارهم بأهميّة وجودهم، وهو ما يساعد الفريق ككل على العمل كوحدة متّحدة داخل المستطيل الأخضر.

لكن هذه الميزة لا تطغى على الجانب التكتيكي، حيث يميل المدرّب الألماني لعدم منح المنافس فرصة للسيطرة على الكرة، من خلال ممارسة الضغط العالي واستخلاص الكرة، أو قطعها قبل أن تصل النصف الثاني من الملعب.

يعتمد كلوب على طريقة لعبه المفضّلة 4-3-3، بيد أنّه أظهر بوادر مشجّعة لإمكانية الاستعانة بطريقة 4-2-3-1، من أجل الزج بنجمه السويسري شيردان شاكيري في الخط الهجومي إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني، وراء رأس الحربة روبرتو فيرمينو.