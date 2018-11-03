شاهد (محمد صلاح) مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 3-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز| يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 3-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز



يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 3-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز





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بطاقة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم

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مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم السبت 3-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز





موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 19:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول:-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

تشكيل ارسنال:-

بيرند لينو - ناتشو مونريال - سوكراتيس- موستافي - ستيفان ليختشتاينر - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا -بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مخيتاريان - لاكازيت

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