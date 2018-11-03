شاهد الآن .. رابط يلا شوت LIVERPOOL بث مباشر ليفربول وارسنال مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر - كورة ستار- kooraHD

كانت آخر مباريات الجانرز ضد بلاكبول في دور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية 2018-19، وكان هذا اللقاء عصيباً جداً حيث شهد طرد الشاب جويندوزي، لكن أبناء إيمري نجحوا في تخطي الصعوبات وحقووا انتصاراً صعباً بهدفين لهدف أمن لهم بطاقة ربع النهائي.

لن يختلف الرسم التكتيكي للريدز عن المباريات السابقة منذ بداية الموسم، وسيكون ثلاثي الهجوم ماني، صلاح وفيرمينو جاهزين لموقعة الجانرز، وسيتواجد في وسط الملعب ميلنر وفينالدوم وقد يشركهما فابينيو بدلاً من متوسطي الميدان العائدين من الإصابة.

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مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم، يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الانجليزي ، وسيكون مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.





ستكون مشاهدة مباراة ليفربول مباشر ضد ارسنال صعبة ، آرسنال الذي لم يتلقى أى خسارة بعد هزيمته ضد تشيلسي بالجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز في جميع المباريات ماعدا المباراة الأخيرة التي تعادلها مع كريستال بالاس على ملعب الأخير لحساب الجولة العاشرة.





وقبيل انطلاق مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مباشر،كان محمد صلاح تدرب مع نادى ليفربول مرتدياً “رابطة المعصم”، الأمر الذى أثار مخاوف جماهير “الريدز” من غياب “الفرعون المصرى” عن المشاركة فى مباراة أرسنال.

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سيكون مشاهدة مباراة ليفربول مباشر متاحاً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 الناقل الرسمي لمسابقة الدوري الانجليزي ، كما ونوافيكم بالبث الحي للمواجهة يلا شوت لايف كورة اون لاين قبل انث حى ومباشر لمباراة ليفربول وأرسنال المقرر لها فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة ، فى افتتاح منافسات الجولة 19 من الدوري الانجليزي، والتى سيكون متابعتها ومشاهدتها بث مباشر من أولويات الجمهور المصري، فى ظل تواجد ثنائى المنتخب الوطنى محمد صلاح ومحمد الننى.

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تنقل مباراة ليفربول وأرسنال على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدا قناة بي إن سبورت 2.

يقام لقاء أرسنال وليفربول على أرضية ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

يعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يدخل الفريقين المباراة وهما فى سباق على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة وخلفه أرسنال على المركز الخامس بـ 33 نقطة، و ستكون مباراة اليوم فرصة جديدة لمحمد صلاح للتألق وتأكيد احقيته على قمة ترتيب جدول هدافى البريميرليج بـ 14 هدفاً، وسيسعى للهروب أكثر بهذه الزعامة عن ملاحقه ونجم توتنهام هاري كين (12 هدفاً).

وسجل صلاح 20 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم في كل المسابقات، في حين أضاف فيرمينو 6 أهداف وكوتينيو 5 ومانيه 4 أهداف، أي أنهم سجلوا 28 هدفًا من أصل 38 لليفربول في الدوري المحلي.

فريق ليفربول فى مباراتة اليوم امام ارسنال تشهد عودة لاعب الوسط إيمري كان بعد عودته من الإيقاف وربما يكلفة المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب بمراقبة لاعب وسط الارسنال مسعود اوزيل وسيعتمد كلوب فى خط الهجوم على محمد صلاح وكوتينهو ،بينما آرسين فينجر المدير الفنى للجانرز سيعانى من غياب مهاجمه جيرو بسبب اصابتة بتمزق عضلى ستبعده لمدة 3 اسابيع عن الملاعب.

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تشكيل الفريقين:

وتواجد النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة الأساسية لفريقه، بينما حل محمد النني على دكة بدلاء الجانرز.

وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي.

حراسة المرمى: مينيوليه





خط الدفاع: جوميز – لوفرين – كلافان – روبرتسون





خط الوسط: هندرسون - كان – كوتينيو





خط الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينو





بينما جاء تشكيل الجانرز كالتالي.





حراسة المرمى: تشيك





خط الدفاع: بيلرين - مونريال - كوسيلني - مايتلاند





خط الوسط: ويلشير - تشاكا - أوزيل - سانشيز





خط الهجوم: أيوبي - لاكازيت