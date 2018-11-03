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يلا شوت Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم 3-11 كورة لايف أون لاين | Bein Match | كورة ستار

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم في آخر 190 مباراة جمعت بين فريق أرسنال وبين نظيره فريق ليفربول على مستوى جميع البطولات، ليفربول وارسنال مباشر اون لاين يلا شوت مشاهدة الآن ماتش ليفربول محمد صلاح ضد ارسنال محمد النني فقد نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في 68 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 70 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 52 مباراة أخرى يلا شوت الجديد كورة ستار مباراة ليفربول اليوم مباشر يوتيوب.