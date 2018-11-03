أستاذ تمويل: منتدى شباب العالم يعكس صورة جديدة لمصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، تعقيبًا على انعقاد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، إن اللجان المشتركة بين الدول تهدف في الإساس لتقوية العلاقة بين البلدين في شتى المجالات.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أوكرانيا تحتاج لمزيد من تقوية العلاقات معها، وإعادة تفعيل العلاقات مع أوكرونيا أمر هام خاصة انها لديها خبرات كبيرة في مجال الطاقة بشكل العام، والبترول بوجه خاصة، ونحتاج لمزيد من التعاون في هذا المجال، بالإضافة لقطاع السياحة، ومسألة تنويع السياحة خاصة من دول شرق أوروبا أمر هام.





وتابع، أن انعقاد منتدي الشباب العالم بشرم الشيخ هام للغاية؛ لأنه يعكس صورة جديدة لمصر، وهي تسعى للتقارب مع جميع دول العالم، ليس فقط على مستوى السياسة والاقتصاد والبعد الأمني، ولكن بمزيد من التواصل مع الشباب على مستوى العام، مما يزيد من قدرة مصر خلال الفترات القادمة، ويجعل مصر تلعب دور في تقوية العلاقات ما بين دول العالم.



