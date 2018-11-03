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تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات ورشة "التعاون الأورومتوسطي" ستعلن خلال منتدى الشباب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:02 م
تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات ورشة التعاون الأورومتوسطي ستعلن خلال منتدى الشباب
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إسلام شعراوي
 

قالت الدكتورة شيماء عبد اللاه، المُتحدثة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك شباب مُمثلين عن التنسيقية حضروا ورشة عمل "التعاون الأورومتوسطي.. شراكة إستراتيجية" مع الوفود الشبابية الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم. 

وأضافت عبد اللاه، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن فعليات ورشة "التعاون الأورومتوسطي" تعتبر من أهم المحاور التي ركز عليها المنتدى باعتباره الركيزة الأساسية التي تستهدف التعاون بين الدولة لنهضتها في مختلف القطاعات، مُؤكدة أنه سيتم إعداد وثيقة توصيات ناتجة عن تلك الورش وسوف تقدم خلال جلسات المنتدى.

كما أشادت المُتحدثة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتنظيم الشباب المصري لورش منتدى شباب العالم قائلا: "الشباب المصري أثبت جدارته على تنظيم فعاليات أي محافل دولية وضربوا مثالا للثقافة في استقبال ضيوف العالم على أرض السلام".

المزيد عن: منتدى شباب العالم مصر تنسيقية الشباب الدكتورة شيماء عبد اللاه
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