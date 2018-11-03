مقتل جندي أمريكي في هجوم بأفغانستان

قتل جندي أمريكي وجرح آخر في هجوم استهدف قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وبحسب بيان للحلف، يوم السبت، فإن الهجوم نفذه عنصر أمن في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية كان يعمل إلى جانب قوات الناتو.

وأضافت أن منفذ الهجوم قتل خلال تنفيذه للعملية على أيدي "قوات أفغانية أخرى".

وأفادت قيادة حلف شمالي الأطلسي أن هجوما استهدف قوات دولية في كابول يوم السبت أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر، مشيرة إلى أن الجندي القتيل في أحدث هجوم من نوعه يستهدف القوات الدولية في أفغانستان ينتمي إلى الجيش الأمريكي.