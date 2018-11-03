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سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 3/11/2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:57 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 3/11/2018
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الفجر الاقتصادى
 
واصل سعر الدولار استقراره فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها. 
 
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
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