نشرة أخبار السادسة.. السيسي يلتقي نظيره الفلسطيني بشرم الشيخ.. وصرف 100 ألف جنيه لضحايا حادث المنيا

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن-على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني بمدينة شرم الشيخ-، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، يشهد توقيع اتفاقيات عمل بصرف علاوة خاصة لـ1000 عامل.

السيسي يلتقي نظيره الفلسطيني بشرم الشيخ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

"سعفان" يشهد توقيع اتفاقيات عمل

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت ، توقيع 4 اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، و4 شركات خاصة يعمل بها ما يزيد عن 1000 عامل ، تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بها أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعاملين فى 30 يونيو 2018 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول أكتوبر 2018، وذلك بحضور حسن رداد إبراهيم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.

صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادث المنيا

قررت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بناءًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا الإرهابي بقيمة 100 ألف جنيه، لأسر المتوفين ومعاملتهم معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائى 1500 جنيه لهم، وكذلك المصابين بعجز كلي يقرره القومسيون الطبي، فور وقوع الحادث مباشرة.

وزير الدفاع يتفقد إجراءات التأمين بجنوب سيناء

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من نقاط الارتكاز الأمنية للقوات المسلحة والشرطة؛ للاطمئنان على إجراءات التأمين بجنوب سيناء، على هامش منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أبرز مواد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بالمصالح الحكومية

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة على غرار القرار الصادر في الجزائر بمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية.

وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الاتحاد الصيني للشباب في شرم الشيخ

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ليو كيونج، نائب رئيس الاتحاد الصيني للشباب والوفد المرافق، وذلك على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم الذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



