ميناء دمياط يصدر 2.7 ألف طن من الرمل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و سفينتى بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و سفينتا بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178349 طن ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45897 طنا .





كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2606 طن قمح ، في حين غادر عدد 29 سيارة نقل محملة بـ 2611 طن قمح .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4753 طن فوسفات و 2750 طن رمل و 390 طن ملح .



