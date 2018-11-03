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ميناء دمياط يصدر 2.7 ألف طن من الرمل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:35 م
ميناء دمياط يصدر 2.7 ألف طن من الرمل
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و سفينتى بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و سفينتا بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178349 طن ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45897 طنا .

كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2606 طن قمح ، في حين غادر عدد 29 سيارة نقل محملة بـ 2611 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4753 طن فوسفات و 2750 طن رمل و 390 طن ملح .

المزيد عن: ميناء دمياط الموانئ المصرية الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
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