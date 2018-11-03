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تشكيل ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:34 م
تشكيل ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد
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عمر عبدالعزيز
 

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه في مواجهة بلد الوليد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الساعة 5.15 مساءً.

وجاءت تشلية الملكي على النحو التالي :

كورتوا ، اودريوزولا ، ناتشو ، راموس ، ريغولين ، مودريتش ، كروس ، كاسيميرو ، اسينسيو ، بيل ، بنزيما .

بينما يجلس على دكة البدلاء كلا من :

نافاس ، فالفيردي ، فاسكيز ، ايسكو ، سيبايوس ، فينيسيوس ، خافي سانشيز .

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