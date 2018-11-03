اونلاين .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (0-0) متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد كورة ستار
السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:33 معيد طارق
اونلاين .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (0-0) متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد كورة ستار
اعلن نادي ريال مدريد الاسباني تشكيلة فريقه لمواجهة لبلد الوليد مساء اليوم السبت في الأسبوع الحادي عشر من الليجا.
و سيدخل الريال اللقاء بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
في خط الدفاع : سيرخيو راموس -9 ناتشو – الفارو اودريوزولا – ريجولين.
في خط الوسط : توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.
في خط الهجوم : ماركو اسينسيو – جاريث بيل و كريم بنزيما.
اونلاين .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (0-0) متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد كورة ستار
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