اونلاين .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد (0-0) متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد كورة ستار

اعلن نادي ريال مدريد الاسباني تشكيلة فريقه لمواجهة لبلد الوليد مساء اليوم السبت في الأسبوع الحادي عشر من الليجا.





و سيدخل الريال اللقاء بتشكيل مكون من :





في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.





في خط الدفاع : سيرخيو راموس -9 ناتشو – الفارو اودريوزولا – ريجولين.





في خط الوسط : توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.





في خط الهجوم : ماركو اسينسيو – جاريث بيل و كريم بنزيما.