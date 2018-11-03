١٠ معلومات عن حسناء الشاشة مريم فخر الدين في ذكرى رحيلها

تحل، اليوم السبت، الذكرى الرابعة على رحيل الفنانة مريم فخر الدين، والتي اشتهرت بجمالها الأخاذ، ولُقبت بحسناء الشاشة.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١-ولدت مريم فخر الدين في الثامن من يناير ١٩٣٣، في الفيوم.

٢-تعود أصول والدتها باولا للمجر، ووالدها كان مهندس ري، والتقيا أثناء سفره بالخارج.

٣-شقيقها هو الفنان يوسف فخر الدين.

٤-أجادت سبع لغات أجنبية منها: الإنجليزية والفرنسية والمجرية والألمانية.

٥-دخلت عالم التمثيل بالصدفة وهي في السابعة عشر من عمرها، حيث فازت بمسابقة فتاة الغلاف لإحدى المجلات.

٦-كان ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "ليلة غرام" للمخرج أحمد بدرخان.

٧-شاركت مريم طوال مسيرتها الفنية في بطولة العديد من الأفلام، أشهرها: "رُد قلبي، و"لا أنام"، و"البنات والصيف"، وأنتجت ٩ أفلام.

٨-نالت العديد من الجوائز والتكريمات وشها ان التقدير من جهات فنية عدة، لكنها كانت لا تؤمن بالجوائز وترى أن رسائل إعجاب الجمهور أصدق.

٩-تزوجت ٤ مرات، الأولى من المخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه ابنتها إيمان، ثم تزوجت من الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، وبعدها تزوجت من المطرب السوري فهد بلان، وأخيرًا تزوجت من شريف الفضالي ثم تطلقا.

١٠-توفيت في الثالث من نوفمبر ٢٠١٤، إثر أزمة قلبية.