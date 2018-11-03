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HD دورس بلس لايف مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي kora live

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:34 م
HD دورس بلس لايف مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي kora live
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عيد طارق
 
انطلقت الآن مباراة النصر والهلال في قمة مباريات الدوري السعودي ضمن اهم مباريات اليوم السبت في لقاء يترقبه الملايين من الجماهير السعودية.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي kora live كورة لايف يلا شوت مشاهدة بث مباشر النصر ضد أهلي جدة بدون تقطيع يوتيوب كورة اون لاين كورة ستار ماي كورة حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره الأهلي اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 لاستعادة الصدارة من قبضة الهلال.

موعد مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي بث مباشر

وتقام مباراة النصر ضد الأهلي على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ 4:55 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 5:55 بتوقيت مكة المكرمة والـ 7:55 بتوقيت دولة الامارات، kora live كورة لايف يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد أهلي جدة بدون تقطيع يوتيوب كورة اون لاين كورة ستار ماي كورة، وذلك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتزع الهلال صدارة الدوري السعودي من يد النصر بعد أن فاز على القادسية بهدفين دون رد أمس الجمعة ليصل للنقطة 21 بينما يتواجد حاليا النصر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة أما الأهلي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت مناسب لجميع السرعات.

وسيتم نقل مباراة النصر مع الأهلي عبر البث المباشر والحي على فضائية ksa sport 1 السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق فرس عوض وعيسى الحربين كما سيتم نقلها مجانا عبر قناة تطبيق دوري بلس 1 HD dawriplusعلى الإنترنت، مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر يلا شوت.


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