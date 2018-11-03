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المنتخب السعودي يفتح استعداداته لمواجهة كوريا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:30 م
المنتخب السعودي يفتح استعداداته لمواجهة كوريا
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الفجر السعودي
 
افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، أمس الجمعة، ملف مواجهة كوريا الجنوبية غدًا الأحد في نهائي كأس آسيا.

وخاض المنتخب السعودي، مساء اليوم، تحت إشراف خالد العطوي المدير الفني والجهاز الفني المساعد حصته التدريبية، التي انطلقت بتقسيم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مواجهة أمس مرانًا استشفائيًّا. 

وأجرت المجموعة الثانية مرانًا على الجمل التكتيكية الهجومية مع التنظيم الدفاعي، تلتها مناورة مصغّرة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، اليوم السبت، ضمن تحضيراته لنهائي بطولة كأس آسيا أمام منتخب كوريا الجنوبية المقرر عند الثالثة والنصف عصرًا غدًا الأحد.
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