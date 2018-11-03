«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال Bein Sport 2

توقع يورجن كلوب مدرب ليفربول جاهزية المهاجم محمد صلاح لمواجهة مضيفه أرسنال رغم مشكلة في المعصم لكن ثنائي الوسط جوردان هندرسون ونابي كيتا سيغيبان. وتدرب صلاح وهو يضع جبيرة على مكان الإصابة هذا الأسبوع لكن كلوب بدد أي مخاوف بشأن مشاركة الدولي المصري.





وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لا يعاني مو (محمد صلاح) من أي إصابة خطيرة.. مجرد التهاب في الوتر". هذا كل ما في الأمر".

«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال Bein Sport 2

وتابع "وضع جبيرة كاجراء احترازي.. مجرد حماية وليس لها أي تأثير".





ويستمر غياب هندرسون وكيتا بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يظهرا على ملعب الامارات يوم السبت.





كما تحوم شكوك بشأن لحاقهما بمباراة رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال Bein Sport 2

وأضاف كلوب "هندرسون على ما يرام لكنه لن يعود إلى التدريبات قبل بداية الأسبوع. وسنرى ما الذي سيحدث مع نابي". ولم يخسر كلوب أي مباراة أمام أرسنال منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد وحقق 11 نقطة من 15 أمام المنافس القادم من شمال لندن في الدوري. لكن المدرب الألماني يتوقع مواجهة صعبة أمام منافس تحسن كثيرا تحت قيادة المدرب الجديد أوناي ايمري ولم يخسر في ثماني مباريات متتالية في الدوري الممتاز.





وقال كلوب إن رحيل أرسين فينجر عن تدريب أرسنال في نهاية الموسم الماضي أجبر بعض اللاعبين على الأداء بشكل أفضل في الملعب لاثبات قدراتهم أمام المدرب الجديد.

«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال Bein Sport 2

وأضاف "أرسين فينجر واحد من أفضل المدربين في العالم. في بعض الأحيان بعد فترة طويلة وبعد أن تتغير الأجواء في النادي لا يستطيع أحد الوقوف في وجه هذه الظروف.





وتابع "عندما يأتي مدرب جديد .. مثلما حدث معي في ليفربول.. يبدأ جميع اللاعبين في الخروج من مناطق راحتهم. من اليوم الأول يسعى الجميع لاثبات أنفسهم ولا يعتمدون فقط على أسمائهم".