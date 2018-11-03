عاجل.. كيف يتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا في تونس ؟

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترجي التونسي 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





تقدم وليد سليمان، للأهلي في الدقيقة الـ34 من ضربة جزاء، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة الـ58. ونجح سليمان، في تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الـ77، فيما سجل هدف الترجي يوسف بلايلي في الدقيقة الـ61.





وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 نوفمبر الجاري، على استاد رادس في تونس.

وقاد كارتيرون المدير الفني فريقه لوضع أول قدم له للتتويج باللقب الإفريقي، حيث يمتلك العديد من السيناريوهات لعبور موقعة العودة في رادس يوم 9 نوفمبر المقبل.





ويرصد " الفجر الرياضي " سيناريوهات تتويج الأهلي باللقب التاسع في تاريخه من خلال التقرير الآتي:

1- "التعادل"

يحتاج الأهلي للتعادل في مباراة العودة بأي نتيجة سواء سلبية أو إيجابية لتحقيق اللقب، بعدما حقق الفوز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

2- "الفوز"

يتوج الأهلي باللقب رسميًا في حال الفوز بأي نتيجة خارج الديار مستفيدًا من نتيجة مباراته بملعب برج العرب.

3- "الهزيمة بفارق هدف"

يحقق الأهلي اللقب حتى في حالة الخسارة ولكن بفارق هدف وحيد بعدما فاز بفارق هدفين في مباراة الذهاب.

4- "الهزيمة بنفس الذهاب واللجوء لركلات الترجيح"

تتاح للأهلي فرصة أخرى في حالة تلقيه هزيمه بنفس نتيجة الذهاب، واللجوء لركلات الترجيح، ويمكنه من خلالها التتويج باللقب التاسع في تاريخه.