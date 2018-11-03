"حجازي": اتصالات مصر تدعم التكنولوجيا فى مجال الرعاية الصحية

قال خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، أن اتصالات مصر تركز في نشاط المسئولية المجتمهية الخاصة بها على دعم التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية والقضاء على فيروس سي.





وأضاف حجازي في حوارة لـ "الفجر": "إن النشاط الذى تقوم به إدارة المسئولية المجتمعية، ة مؤسسة اتصالات لتنمية وخدمة المجتمع، التى تأسست فى عام 2013 ولم تفعل حتى منتصف 2017 حيث بدأنا تفعيلها فى منتصف العام الماضي 2017 والذي تزامن مع صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديدة والذي كان له العديد من المتطلبات الإجرائية التى التزمنا بها جميعا، واختارنا مجال التركيز على الصحة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية الرعاية الصحية، وعملنا ضمن حملة القضاء على فيروس سي في مصر وتبرعنا بعلاج 2000 مريض بفيروس سي، وتم علاجهم بالكامل، حيث قمنا بعمل قوافل طبية لعمل مسح لفيروس سي وعلاج المرضي بكافة مناطق الجمهورية".





وأوضح الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، أن شركته لمست أهمية العلاج للحالات الموجودة وهو ما تماشي مع اتجاه الدولة فى هذا المجال للقضاء على الفيروس في مصر، بجانب تنظيم عدد من القوافل الطبية المتنوعة فى أكثر من مجال وأكثر من محافظة.