كورة ستار| مشاهدة مباراة الاهلي والنصر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة النصر والاهلي بث مباشر

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي kora live كورة لايف يلا شوت مشاهدة بث مباشر النصر ضد أهلي جدة بدون تقطيع يوتيوب كورة اون لاين كورة ستار ماي كورة حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره الأهلي اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 لاستعادة الصدارة من قبضة الهلال.





موعد مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي بث مباشر





وتقام مباراة النصر ضد الأهلي على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ 4:55 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 5:55 بتوقيت مكة المكرمة والـ 7:55 بتوقيت دولة الامارات، kora live كورة لايف يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد أهلي جدة بدون تقطيع يوتيوب كورة اون لاين كورة ستار ماي كورة، وذلك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وانتزع الهلال صدارة الدوري السعودي من يد النصر بعد أن فاز على القادسية بهدفين دون رد أمس الجمعة ليصل للنقطة 21 بينما يتواجد حاليا النصر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة أما الأهلي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت مناسب لجميع السرعات.





وسيتم نقل مباراة النصر مع الأهلي عبر البث المباشر والحي على فضائية ksa sport 1 السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق فرس عوض وعيسى الحربين كما سيتم نقلها مجانا عبر قناة تطبيق دوري بلس 1 HD dawriplus على الإنترنت، مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر يلا شوت.





تشكيل النصر والأهلي بث مباشر

تشكيلة الاهلي الرسمية : العويس ، عبدالشافي ، باولو دياز ، آل فتيل ، سعيد المولد ، جوزيف ، نوح الموسى ، خواردو ، عبدالرحمن غريب ، السعيد ، ديجانيني.





- تشكيلة النصر الرسمية : جونز ، حمد المنصور ، عمر هوساوي ، برونو ، الغنام ، الجبرين ، بيتروس ، عوض خميس ، امرابط ، جوليانو ، عبدالرزاق حمدالله.





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