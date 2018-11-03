قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:20 معمرو عادل
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ، اليوم السبت الموافق 3-11-2018 ميلادياً ، 25 صفر 1440 هجرية ، أمام نادي ارسنال ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 .
مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة بين ليفربول وارسنال ، على ملعب الإمارات ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الانجليزي الممتاز ، حيث يسعى نادي ليفربول للفوز بالثلاث نقاط والتمسك بمكانته في الصدارة ضمن بطولة الدوري الانجليزي .
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز
يشارك النجم المصري محمد صلاح ، في مباراة اليوم بين ليفربول وارسنال ، مستعداً بشكل كبير ومعنويات عالية ، فقد حقق نتيجة وكان أدائه قوياً مع “الريدز” في آخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا .
بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال
تُذاع مباراة ليفربول وارسنال اليوم السبت ، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 ، بث مباشر ، عبر موقعنا على موقع “الفجر الرياضي” ، شاهدوا معنا مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز ، مشاهدة ماتش ليفربول اليوم .
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
يشار إلى أن تاريخ المباريات بين ليفربول وارسنال ، كانت في صالح ليفربول ، فلم يفوز ارسنال في اخر ست مباريات جمعته مع ليفربول بالدوري الانجليزي ، حيث شهدت المباريات السابقة تعادل في ثلاثة منهم وهزيمة في ثلاثة مباريات ىخرى ، في حين حقق ليفربول الفوز في مبارتين فقط ضمن أخر 18 مباراة خارج أرضه ضد ارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز .
و شهدت أخر 18 مباراة ضد ارسنال بمباريات الدوري الانجليزي تعادل ليفربول في ثماني مباريات وخسارته في ثماني لقاءات أخرى ، حتى حقق الفوز على ارسنال وانتصر عليه في آخر ست مباريات .
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
تشكيلة ليفربول وارسنال المتوقعة في مباراة اليوم
يحاول نادي ليفربول حصد النقاط الثلاث ليواصل تقديم موسمه الرائع في البريميرليج حيث يحتل الريدز خانة الوصافة برصيد 26 نقطة ، بينما يحل ارسنال رابعاً برصيد 22 نقطة .
إليكم تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم..
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين وجو جوميز
خط الوسط: جيني فينالدو، جيمس ميلنر وشكورادن شاكيري
خط الهجوم: ماني، صلاح وفيرمينو
إليكم تشكيلة ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم..
في حراسة المرمى : بيتر تشيك.
في خط الدفاع : شكودران مصطافي – روب هولدينج – جرانيت تشاكا – ستيفان ليشتستاينر.
في خط الوسط : ارون رامسي – لوكاس توريرا – مسعود اوزيل – اليكس إيوبي.
في خط الهجوم : بيير ايمريك اوباميانج و اليكساندر لاكازيت.
موعد مباراة ليفربول وارسنال في مباراة اليوم
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وارسنال ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، و السايعة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات .
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة
القنوات الناقلة مباراة ليفربول وارسنال اليوم
يتم إذاعة المباراة بين ليفربول وارسنال ، اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 ، على شبكة قنوات “بي إن سبورتس 2 HD” القطرية المشفرة ، التي استطاعت الحصول على احقية البث المباشر عبر قنواتها .
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