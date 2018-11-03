قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ، اليوم السبت الموافق 3-11-2018 ميلادياً ، 25 صفر 1440 هجرية ، أمام نادي ارسنال ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 .





مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة بين ليفربول وارسنال ، على ملعب الإمارات ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الانجليزي الممتاز ، حيث يسعى نادي ليفربول للفوز بالثلاث نقاط والتمسك بمكانته في الصدارة ضمن بطولة الدوري الانجليزي .

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة

بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز





يشارك النجم المصري محمد صلاح ، في مباراة اليوم بين ليفربول وارسنال ، مستعداً بشكل كبير ومعنويات عالية ، فقد حقق نتيجة وكان أدائه قوياً مع “الريدز” في آخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا .





بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

يشار إلى أن تاريخ المباريات بين ليفربول وارسنال ، كانت في صالح ليفربول ، فلم يفوز ارسنال في اخر ست مباريات جمعته مع ليفربول بالدوري الانجليزي ، حيث شهدت المباريات السابقة تعادل في ثلاثة منهم وهزيمة في ثلاثة مباريات ىخرى ، في حين حقق ليفربول الفوز في مبارتين فقط ضمن أخر 18 مباراة خارج أرضه ضد ارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز .

و شهدت أخر 18 مباراة ضد ارسنال بمباريات الدوري الانجليزي تعادل ليفربول في ثماني مباريات وخسارته في ثماني لقاءات أخرى ، حتى حقق الفوز على ارسنال وانتصر عليه في آخر ست مباريات .

قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال 3-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر شاشة كاملة