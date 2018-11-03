تشكيل النصر السعودي لمواجهة أهلي جدة

أعلن دانيال كارينيو المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الاهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : براد جونز