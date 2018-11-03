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تشكيل النصر السعودي لمواجهة أهلي جدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:24 م
تشكيل النصر السعودي لمواجهة أهلي جدة
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أحمد عصام
 

أعلن دانيال كارينيو المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الاهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-


حراسة المرمى : براد جونز

خط الدفاع : سلطان الغنام - عمر هوساوي - برونو اوفيني - حمد آل منصور

خط الوسط : بيتروس - عوض خميس - عبد العزيز جبرين - جوليانو - نور الدين أمرابط

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

المزيد عن: كورة رياضة اهلي جدة النصر الدوري السعودي
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